В “Эребуни плаза” ведутся переговоры с вооруженным лицом: полиция

Полиция Армении сообщает, что в “Эребуни плаза” ведутся переговоры с вооруженным лицом.

“В 14: 40 в полицию поступило сообщение о том, что в “Эребуни Плаза” есть вооруженное лицо. Сразу же на место происшествия выехали оперативные группы. Проводятся неотложные работы. Ведутся переговоры. Дополнительные сведения будут предоставлены позже”, - сообщают в полиции.

Известно, что внутри “Эребуни плаза” прозвучали выстрелы.

Как сообщает «Арменпресс», на первом этаже помещения в момент инцидента находились и другие лица, информацию о состоянии которых или о возможном захвате заложников Арменпресс пытается уточнить.