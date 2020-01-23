Ученые назвали еще один источник китайской вирусной пневмонии

Наиболее вероятный носитель коронавируса, вызвающий вирусную пневмонию, вспышка которой недавно началась в китайском городе Ухань, – это змеи. К такому выводу пришли исследователи, статью которых опубликовал научный журнал Journal of Medical Virology.

Чтобы точнее определить, откуда взялся новый коронавирус, специалисты проанализировали его геном и сравнили его с информацией о других вирусах. Они пришли к выводу, что 2019-nCoV – гибрид двух коронавирусов, один из которых ранее находили у летучих мышей. Второй вирус ученые ранее не находили,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кроме того, специалисты выяснили, что наиболее вероятным носителем 2019-nCoV были змеи. Об этом рассказали результаты статистического анализа строения ДНК коронавируса. Исследователи предполагают, что источником зараженных змей мог быть ныне закрытый оптовый рынок Хуанань, на котором продавались, в частности, змеи и летучие мыши.

В Китае число заразившихся новым коронавирусом, выросло до 617 человек, сообщил китайский телеканал CGTN. От пневмонии умерли 17 человек, все они жили в провинции Хубэй, столицей которого является Ухань.