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В Сети появились новые кадры со съемок "Не время умирать"

В Сети появились новые кадры со съемок "Не время умирать"

Universal Pictures выложила в Сеть новые кадры со съемок "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в роли Джеймса Бонда, сообщает Entertainment Weekly.

Режиссером 25-го по счету фильма о знаменитом агенте стал Кэри Фуканага, которого также можно увидеть на фотографиях,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Помимо режиссера и исполнителя главной роли, на выложенных кадрах: Леа Сейду, Лашана Линч, Джеффри Райт, Наоми Харрис, Рори Киннер и Рами Малек. Последний говорит с Фуканагой между дублями.

Ана де Армас, которая играет новую девушку Бонда, и Кристоф Вальц, вернувшийся к роли Блофельда, на снимках не фигурируют.




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