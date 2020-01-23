Нового командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаила Каани ждет судьба его предшественника генерала Касема Сулеймани, если он будет убивать американцев, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в интервью газете Asharq Al-Awsat.

"Если Каани продолжит убивать американцев, его ждет такая же судьба. Президент Трамп несколько лет назад объяснил, что любая атака на американцев или интересы США получит решительный ответ, это президент и продемонстрировал (в день убийства Сулеймани – ред.)", - заявил Хук,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Спецпредставитель США по Ирану также добавил, что США продолжат поддерживать иранский народ, и отметил, что обычные иранцы страдают из-за существующего в стране режима.

США 3 января провели операцию по убийству Сулеймани в Ираке, в ответ Иран нанес удары по иракским базам, где размещены военные США.