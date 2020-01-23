Время в Ереване: 11:07:36,   23 Январь

Племянник Гагика Хачатряна будет освобожден под залог

Племянник Гагика Хачатряна будет освобожден под залог

Карен Хачатрян, племянник бывшего председателя Комитета по государственным доходам, бывшего министра финансов Гагика Хачатряна, будет освобожден под залог.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал адвокат Карена Хачатряна Амрам Макинян.

Адвокат отметил, что суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство Службы национальной безопасности о продлении срока ареста Карена Хачатряна и одновременно удовлетворил ходатайство стороны защиты и посчитал допустимым применение залога. Размер залога установлен в размере 20 млн драмов РА.

Карен и Гагик Хачатряны были привлечены в качестве обвиняемых в рамках уголовного дела, возбужденного по факту растраты более 210 млн драмов и злоупотребления должностным положением. Карен и Гагик Хачатряны уже около двух месяцев находятся под арестом.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации