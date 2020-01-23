Племянник Гагика Хачатряна будет освобожден под залог

Карен Хачатрян, племянник бывшего председателя Комитета по государственным доходам, бывшего министра финансов Гагика Хачатряна, будет освобожден под залог.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал адвокат Карена Хачатряна Амрам Макинян.

Адвокат отметил, что суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство Службы национальной безопасности о продлении срока ареста Карена Хачатряна и одновременно удовлетворил ходатайство стороны защиты и посчитал допустимым применение залога. Размер залога установлен в размере 20 млн драмов РА.

Карен и Гагик Хачатряны были привлечены в качестве обвиняемых в рамках уголовного дела, возбужденного по факту растраты более 210 млн драмов и злоупотребления должностным положением. Карен и Гагик Хачатряны уже около двух месяцев находятся под арестом.