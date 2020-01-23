Человек-театр: Карпу Хачванкяну сегодня исполнилось бы 97 лет

Актеру, режиссеру, народному артисту Армянской ССР Карпу Хачванкян, перед талантом которого преклонялись многочисленные театральные любители, 23 января исполнилось бы 97 лет.

“Человек-театр”, - так охарактеризовал Хачванкяна художественный руководитель и директор Ереванского государственного кукольного театра Рубен Бабаян, который имел счастье лично знать Хачванкяна.

“В его звездные годы, когда он работал в Государственном театре музыкальной комедии им. Пароняна, художественным руководителем которого был мой отец Арташес Бабаян, я каждый вечер ходил смотреть спектакли с отцом, присутствовал при их разговорах. Хачванкян был блестящим актером, его выход на сцену принимался бурными аплодисментами. Хачванкян был человеком-театром. Часто люди покупали билет не для того, чтобы посмотреть тот или иной спектакль, а для того, чтобы посмотреть на конкретного актера. Да, люди приходили смотреть Хачванкяна, он спасал все представления. Он сам был постановщиком своей роли. Важно также и то обстоятельство, что Хачванкян был необычайно скромным человеком, он не страдал звездной болезнью”, - подчеркнул Бабаян.

По словам Рубена Бабаяна, Хачванкян на улице вел себя так, что его иногда и не узнавали. Он мог быть не в настроении, но достаточно было ему выйти на сцену, и ты просто не узнавал человека, с которым общался десять минут назад. Это качество истинного артиста… Сцена личит. Спектакль заканчивался, спускался занавес, и Хачванкян становился тем же неразговорчивым человеком. Повторяю, он был чрезвычайным человеком, блестящим актером”, - заключил Бабаян.

Карп Хачванкян родился в Ахалцихе 23 января 1923 года. После окончания школы киноактера студии “Грузфильм” в Тбилиси его пригласили в новосозданный ереванский Театр музыкальной комедии, где он и проработал 54 года, будучи одним из ведущих актеров театра. Хачванкян был любим народом, он стал символом театра, олицетворял непревзойденные образы.

О талантливом артисте высказывали высокие мнения Аветик Исаакян, Амо Бекназарян, Ваграм Папазян, Вардан Ачемян, Арно Бабаджанян и другие.

Он практически играл во всех классических опереттах, однако особое отношение имел к армянским опереттам и музыкальным комедиям.

Хачванкян создал персонажей, которые получили международное признание: Теодор (“Требуется лжец”), Дон Кихот (“Человек из Ламанчи”), Князь (“Такси, такси”).

Хачванкян блестяще пел, танцевал, играл на разных инструментах, он создал в том же театре 13 постановок, снялся в четырех фильмах киностудии “Арменфильм”, создал десятки ролей в телевизионных спектаклях, участвовал в радиопостановках. И сегодня многие Театр музыкальной комедии называют “театром Карпа”. Анжела Амбарцумян