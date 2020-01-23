На территории Армении есть труднопроходимые автодороги

Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 08:00 часов 23-го января в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Перевал Варденяц открыты для всех видов транспорта, и для грузовых автомобилей, на колесах которых имеются цепи противоскольжения. Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима для всех видов транспорта. На автодорогах Сюникской области местами гололед.

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.