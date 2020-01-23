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“Ереван” одержал победу над “Эребуни”: лига “А” баскетбола

“Ереван” одержал победу над “Эребуни”: лига “А” баскетбола

В очередном туре регулярного чемпионата Армении по баскетболу встречались “Ереван” и “Эребуни”.

Как передает «Арменпресс», по итогам  матча “Ереван” – “Эребуни”  “Ереван” одржал победу со счетом - 91:88. Самыми результативными игроками встречи были признаны Даррел Райли (“Эребуни”) с 26 очками, который  4 раза владел мячом и сделал 5 результативных передач.

Сейчас лидером турнирной таблицы является “Арагац”, за ним следует “Урарту”.




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