“Ереван” одержал победу над “Эребуни”: лига “А” баскетбола

В очередном туре регулярного чемпионата Армении по баскетболу встречались “Ереван” и “Эребуни”.

Как передает «Арменпресс», по итогам матча “Ереван” – “Эребуни” “Ереван” одржал победу со счетом - 91:88. Самыми результативными игроками встречи были признаны Даррел Райли (“Эребуни”) с 26 очками, который 4 раза владел мячом и сделал 5 результативных передач.

Сейчас лидером турнирной таблицы является “Арагац”, за ним следует “Урарту”.