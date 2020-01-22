Армения не имеет цели избегать от переговоров по Нагорному Карабаху: глава МИД Армении

Республика Армения считает переговоры по нагорно-карабахскому конфликту необходимыми и не имеет цели их избегать. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян в Национальном Собрании Армении в ответ на вопрос депутата фракции «Мой шаг» Соса Аветисяна об ожидаемых политических изменениях в Азербайджане.

«Мы ведем переговоры с Азербайджаном и ведем их в рамках наших позиций, независимо от того, кто находится на азербайджанской стороне. В этом смысле, конечно, выборы - это обстоятельство, которое мы учитываем, но мы также подчеркиваем, что переговоры - это необходимый процесс, и у нас нет цели избегать переговоров», - сказал Мнацаканян.

В Баку 28 ноября 2019 года состоялось внеочередное заседание политсовета правящей партии «Ени Азербайджан», на котором было принято решение о роспуске парламента. Парламент Азербайджана избирается сроком на 5 лет. Последние парламентские выборы состоялись в 2015 году. В ноябре 2020 года должны были пройти очередные выборы.