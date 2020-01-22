Роухани: Иран готов выполнять свои обязательства по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Роуханизаявил, что Иран не гонится за ядерным оружием независимо от существования ядерного соглашения с "шестеркой" или отношений с МАГАТЭ, сообщается на официальном сайте президента.

"Даже если не будет СВПД или соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, независимо от того, хорошие или плохие отношения нашей страны с МАГАТЭ, мы не гонимся за ядерным оружием", - заявили Роухани, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он также обратился к европейской тройке (Германия, Франция и Великобритания) и заявил, что они будут нести ответственность за последствия нарушения ядерного соглашения, добавив, что если Европа будет выполнять свои обязательства, Иран тоже вернется к их выполнению.