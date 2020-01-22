СМИ узнали имена крестных сына принца Гарри и Меган Маркл

СМИ выяснили, кто крестные сына принца Гарри и Меган Маркл через несколько месяцев после церемонии, сообщает Independent.

Так, крестной Арчи, как и предполагали журналисты, оказалась Тигги Петтифер, которая была няней Гарри и Уильяма с 1993 по 1999 годы. Ее взяли на работу после развода принца Чарльза с принцессой Дианой. Тигги связывали с братьями из королевской семьи тесные отношения: она называла их "своими детьми", часто проводила с ними каникулы и поддерживала после смерти матери в 1997 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Крестным стал бывший конюший принца Чарльза Марк Дайер. По словам Пенни Джунор, автора биографии отца Арчи, Марка считали "одним из немногих людей, к мнению которых принц Гарри иногда прислушивался".

Дайер служил конюшим в середине 90-х годов, а после смерти принцессы Дианы стал наставником принца Гарри и принца Уильяма.

Арчи родился в мае 2019 года, его крестили в июле, но родители решили не разглашать имена крестных сразу после церемонии. Сейчас мальчику восемь месяцев.