Азиатские индексы - 22-01-20

ТОКИО, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.70% и составил 24031.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.53% и составил 1744.13 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.28% и составил 3060.75 пункта, а HANG SENG вырос на 1.27% и составил 28341.04 пункта.