Правительство разработало законопроект о развитии рынка капитала

Для принятия НС РА в первом чтении обсуждается предложенный правительством РА законопроект О внесении дополнения в Гражданский кодекс РА.

Как передает Арменпресс, законопроект 22 января на заседании НС Армении представил заместитель председателя ЦБ Нерсес Ерицян.

По словам Ерицяна, проект направлен на развитие рынка капитала. Принятием инициативы, Центральный банк Армении получит возможность обратиться в Международную ассоциацию рынка капитала, с тем чтобы она опубликовала на своем сайте правовое заключение относительно применения Всеобщего главного соглашения РЕПО в РА, что станет большим стимулом для участников международного рынка в плане входа на рынок РА.