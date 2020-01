Новозеландский режиссер Ники Каро, заявила, что в картине "Мулан", основанной на одноименном мультфильме студии Disney, не будет дракона Мушу. Как передает Арменпресс, об этом сообщает We got this covered.

"Я думаю, наш фильм должен быть благодарен Мушу за его незаменимость. Мы не будем повторять классику, но в нашей истории есть духовное существо, связанное с предками Мулан, но это не Мушу", — объяснила Каро.

Многие поклонники мультфильма расстроились, когда персонаж не появился в трейлерах.

Зато, по мнению журналистов из издания We got this covered, такой отход от мультфильма, поможет студии и создателям ленты представить что-то свежее и новое, в отличие от других ремейков, например, "Красавицы и чудовища" или "Золушки".