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Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная — 2020"

Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная — 2020"

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой "Миссис Вселенная — 2020". Как передает Арменпресс, об этом сообщается на ее странице в Instagram.

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Обладательнице титула 43 года, у нее четверо детей. Она занимается аргентинским танго и увлекается литературой.

В финале конкурсантки соревновались в дефиле, творческих конкурсах и рассказывали о себе и своих достижениях в формате презентации на английском языке.

" Я рада, что смогла показать миру, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту, внутреннюю гармонию, профессию и материнство", - рассказала РИА Новости Вербицкая.

Миссис Вселенная — международный театрализованный конкурс красоты для замужних женщин. Организатор — болгарская компания "Мисис Юнивърс" ЕООД – "Mrs. Universe LTD".

 

 




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