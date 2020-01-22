Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой "Миссис Вселенная — 2020". Как передает Арменпресс, об этом сообщается на ее странице в Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Ksenia (@verbksenia) on Jan 21, 2020 at 4:39pm PST

Обладательнице титула 43 года, у нее четверо детей. Она занимается аргентинским танго и увлекается литературой.

В финале конкурсантки соревновались в дефиле, творческих конкурсах и рассказывали о себе и своих достижениях в формате презентации на английском языке.

" Я рада, что смогла показать миру, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту, внутреннюю гармонию, профессию и материнство", - рассказала РИА Новости Вербицкая.

Миссис Вселенная — международный театрализованный конкурс красоты для замужних женщин. Организатор — болгарская компания "Мисис Юнивърс" ЕООД – "Mrs. Universe LTD".