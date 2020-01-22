В Азербайджане активизировалась антииранская истерия

Не секрет, что Азербайджан способен, при помощи различных информационный мероприятий, внушить собственной общественности, что внешние силы содействовали “захвату” Карабаха армянами, тем самым замаскировав собственные неудачи как в международной дипломатии, так и на поле боя. Поводом для развития очередной дезинформационной пропаганды стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани, на которое в Азербайджане сразу отреагировали.

Сотрудник Института философии Академии наук Азербайджана - Гарагоюнлу заявил, что иранская государственная пропаганда активно работает, через пользователей социальных сетей (около 400) на самом деле ведется антиазербайджанская пропагандистская война. Он отметил, что эти пользователи называют Азербайджан “государством Баку”, а Апшерон – “Татистаном” (название местных персов), южный регион АР – “Талышстаном”, а вместо названия “Азербайджан” используют названия “Ширван”, “Аран”, “Нахичеван”. Гарагоюнлу подчеркнул, что большинство скорбящих по Сулеймани представляют “пятую колонну” Ирана.

Азербайджанская провластная пресса, развивая антииранские проявления, ссылается на комментарий иранского генерала в отставке Мансура Хагигатпура о том, что в 1992 - 1993 годах иранская сторона спасла население Азербайджана от продвижения армянских сил, в противном случае армяне дошли бы до Баку. В публикации, размещенной на сайте азербайджанской службы “Голос Америки”, говорится, что если вновь начнется война между Азербайджаном и Арменией, первая страна, которая окажет помощь Армении и ударит нам (Азербайджану) в спину, будет Иран. В данном случае азербайджанская сторона обливает грязью военно-политических деятелей Ирана, которые, применяя тонкие дипломатические навыки, пытаются проявить сбалансированную позицию в отношении Армении и Азербайджана.

Таким образом, Азербайджан намеренно развивает напряженность в отношениях с Ираном, использует сложившийся в Иране кризис для того, чтобы угодить Западу и подчеркнуть свое значение, хорошо осознавая, что Запад не настроен дружелюбно по отношению к Ирану и, возможно, поддержит Азербайджан в вопросах внешней и внутренней политики.

В Азербайджане официально зарегистрированы и действуют как минимум две антииранские организации – “Конгресс азербайджанцев мира” и “Движение национального пробуждения Южного Азербайджана”.

Филиал действующей в Азербайджане компании “Иранских политических мигрантов” - еще одна азербайджанская националистическая группировка, которая работает против Ирана. Несмотря на то, что эта группировка носит иранское название, она находится в Баку и действует при поддержке правительства Азербайджана.

Антииранские проявления Азербайджана активизировались и за его пределами. Некоторые представители дипломатического корпуса посольства Азербайджанской Республики в США считают, что единственным человеком, способным осуществить революцию в Иране и противостоять властям, был генерал Сулеймани, физическое уничтожение которого не так уж и взволновало официальный Тегеран. Распространением подобной дезинформации представители азербайджанского дипломатического корпуса направляют четкое сообщение компетентным органам США, для того чтобы прибегнуть к более жестким шагам в отношении Ирана, не ограничиваться лишь экономическими санкциями.