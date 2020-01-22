Книга калифорнийского армянина о Геноциде армян претендует стать бестселлером: эксклюзивное интервью

Игра по заранее написанному сценарию или реальная идентичность? Эта грань внутри каждого человека лежит в основе новой книги молодого калифорнийского писателя Криса Мак’Кормика. Она о человеческих взаимоотношениях, стремлении к справедливости, состоянии после перенесенной боли, а также о последствиях Геноцида армян и его векового отрицания. “The Gimmicks” имеет уникальную историю выбора названия, и, в конце концов, претендует стать бестселлером.

Крис Маккормик, мать которого армянка, а дедушка в годы Геноцида армян был свидетелем убийства его отца, своим новым произведением рассказал миру, что происходит с болью, которая остается непризнанной на протяжении многих поколений. Книга молодого писателя появилась на полках многих американских книжных магазинах, за короткое время привлекла внимание средств массовой информации, нашла место в списке предлагаемых книг “The New York Times”.

Арменпресс беседовал с Крисом Мак’Кормиком

- Господин Маккормик, в Вашей новой книге Вы затронули тему Геноцида армян, интересно, почему Вы решили написать об этом, что знаете о Геноциде армян и от кого?

- Моя мать из Армении, и, несмотря на то, что я вырос в США, в Калифорнии, я рос с представлениями об истории Армении, особенно о Геноциде армян. В детстве мой дедушка спрятался на дереве и стал свидетелем убийства отца. Эта личная история, но она еще в юности заставила меня изучить ее исторический и политический подтекст, который привел к падению Османской империи, усилению младотурок и Геноциду армян. В США есть много замечательных историков, в том числе и армян, таких как Питер Балакян, Рональд Григор Сани, есть и турецкие историки, такие как Танер Акчам, которые всю свою жизнь боролись за истину, и читая их книги я многому научился.

- Вашей основной целью было написать о Геноциде армян, акцентировать на этом? Вы можете в нескольких предложениях представить основные акценты книги.

- В своем романе я больше сконцентрировался на психологическом и эмоциональном влиянии геноцида на представителей уже нескольких поколений в условиях его отрицания Турцией, чем на самом геноциде. Моя книга пытается спросить, что происходит с болью, когда она остается непризнанной на протяжении многих поколений. Мои главные герои - Аво, Мина и Рубен растут вместе в Советской Армении в 1970 - х годах, но у каждого из них есть много разных своих мыслей о справедливости. История разбросала их по всему миру, они пытаются сбалансировать прошлое с будущим.

- Что Вы можете рассказать о своих армянских корнях, как Ваша мать оказалась в США?

- Моя мать вместе со своими родителями и братьями переехала в США в 1970-х годах из Кировакана (Ванадзор), когда ей было 19 лет. Моя тетя, двоюродные братья присоединились к нам в Калифорнии после Спитакского землетрясения 1988 года. Я впервые побывал в Армении летом 2019 года. Это было так красиво и здорово - побывать там, где выросла моя мама. Побывав в Кировакане, в доме ее детства, я был очень взволнован. Представьте это. Когда она была маленькой девочкой, она и не могла себе представить, что однажды ее американский сын, который написал книгу на языке, которого она тогда даже не знала, однажды посетит дом ее детства. Жизнь непредсказуема и поразительна.

- Почему Вы назвали книгу “The Gimmicks”, что это означает?

- Трудно ответить на вопрос о названии, так как оно происходит из американского вида спорта, который называется профессиональной борьбой (рестлинг). Это разновидность спортивного досуга, в котором спортсмены борются друг с другом по заранее написанному “сценарию”. Название вытекает из термина “профессиональная борьба”, с учетом роли героя. Иногда грань между реальным человеком и созданным им образом “gimmick” очень запутанна, и борец, который забывает эту грань между своей “реальной” идентичностью и приобретенным образом, начинает жить “натянув на себя эту в роль”. В моем романе герой Аво приезжает в США из Армении и входит в бизнес профессиональной борьбы, он принимает разные образы, выполняет различные уловки, лишь бы его брат, которого он предал, не смог найти его. Мой роман помогает понять, какая же часть наших деяний является “истинной”. Не только личностей, но и народа тоже. Нас создают истории, которые мы рассказываем, или мы создаем их, или оба вместе, если да, то как.

- Какие отзывы Вы получили о Вашей книге в США, к ней обращалась и “The New York Times”, как Ваша история удостоилась внимания этого авторитетного издания?

- Я был рад услышать от читателей и критиков, какое удовольствие они получили от чтения романа. В первую же неделю книга получила замечательные отзывы от “The New York Times” и “Book Page”, она была предложена читателям “New York Times Book Review” и “The Millions”. Многие армяне Америки связались со мной по поводу романа, также и многие иностранцы, которые не знали о геноциде. Моя книга рассказ, а не историческая работа, поэтому я не думаю, что обучение американского общества является его основной целью. Но если читатели будут внимательны к героям и в процессе чтения узнают и об армянской истории, думаю, это будет очень хорошо. Я признателен, что “The New York Times”, наша самая большая газета, представила положительный отзыв о книге. У них был большой выбор книг, но они выбрали мою. Я не знаю, почему, но я рад, потому что это означает, что больше людей будут иметь возможность прочесть книгу.

- Где можно найти книгу, доступна ли она в книжных магазинах США?

- Книга вышла недавно в США, но я с радостью могу сказать, что она уже широко представлена в книжных магазинах, в онлайн-версии, и пресса также дала хорошие отзывы. Я провел публичные чтения в книжных магазинах, и приятно было видеть на них большое количество людей, мне интересно было услышать о влиянии, оставленном геноцидом армян, и обсудить это.

-Как Вы думаете, возможно ли, что “The Gimmick” станет бестселлером?

- Пока рано говорить, станет ли книга бестселлером или нет, но я надеюсь.

- Какие у Вас планы на будущее, какие новые книги будут написаны, возможно ли, что Вы снова коснетесь темы геноцида армян?

-Я сейчас пишу одну книгу, но пока очень рано говорить, о чем она. Не знаю, сыграет ли роль мое армянское наследие или нет, увидим.

Интервью Анны Григорян