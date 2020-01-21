Резня армян, скрываемая Азербайджаном: статья итальянского издания “La Verità”

В итальянском издании “La Verità” опубликована статья, посвященная 30-летию погромов армян в Баку. Статья вышла под названием “Резня армян, скрываемая Азербайджаном”. Арменпресс представляет перевод статьи.

“30 лет назад с 13 по 19 января в Баку были осуществлены массовые погромы и депортация армян исключительно из-за их национальной принадлежности.

Уже прошло 30 лет, но Азербайджан продолжает скрывать правду. 30 лет назад, с 13 по 19 января 1990 г. в столице Азербайджана Баку были организованы и осуществлены массовые погромы и депортация армян, проживающих в Баку, исключительно из-за их национальной принадлежности. Погромы были организованы Народным фронтом Азербайджана, а власти спонсировали их. После погромов армян в азербайджанском городе Сумгаит, вследствие репрессий и преследований по отношению к армянам по всему Азербайджану в 1988 году, армянство Баку также было вынуждено эмигрировать, тем не менее, в начале 1990 г. года там еще проживало около 40 тысяч армян - в основном пожилые люди, одинокие, больные или необеспеченные, которые либо не желали, либо просто не могли покинуть город.

Из-за сокрытия фактов и их не озвучивания невозможно было подсчитать точное число армян, убитых в Баку и умерших в результате погромов. По данным некоторых международных правозащитных организаций, из-за этнической принадлежности были убиты и жертвами насилия стали более 450 человек. Было разграблено и конфисковано все движимое и недвижимое имущество тысяч армянских жителей Баку. Примечательно, что по свидетельству некоторых очевидцев, жертвами этих насильственных действий стали также и евреи, русские и иностранные граждане только потому, что внешне они были похожи на армян. Все армяне, спасшиеся от зверств, под угрозой физического уничтожения бежали из Баку, обосновавшись в разных странах мира.

В общей сложности, в Баку армяне подвергались погромам не менее 3 раз - в 1905, 1918, 1990 годах. В городе, где всегда было армянское присутствие, в 1980-х годах проживал около 300 тыс. армян. Несмотря на то, что в процентном соотношении населения армянство никогда в Баку не составляло большинства, армяне изначально занимали высокие позиции, занимали значительные должности, имели активную архитектурно-строительную, а также торгово-экономическую деятельность, особенно в сфере нефтедобычи. Первая промышленная нефтескважина в Баку (начал действовать в 1869 году) принадлежала предпринимателю армянской национальности А. Мирзоеву. В Баку было множество армянских культурно-образовательных центров, деятельность которых была приостановлена в начале 1980-х годов.

Погромы армян в 1988, 1990 и 1991 гг. в принятых резолюциях были осуждены Европарламентом. Констатировал факт и говорил о его последствиях в 2002 г. председатель Комитета по делам беженцев США Билл Фрелик. Свидетельства очевидцев, а также указанные резолюции показывают, что действия против армян в Баку и Сумгаите носили организованный характер, или, как минимум, осуществлялись с попустительства властей Азербайджана. 27 июля 1990 года в “New York Times” было опубликовано открытое письмо, адресованное международному сообществу, подписанное 133 выдающимися учеными и правозащитниками Европы, Канады и США, которые подняли голос протеста против убийств и погромов армян в Баку.

Азербайджан 20 января (“Черный январь”) скорбит в память о погибших в столкновениях с советскими войсками азербайджанцах. Официальный Баку преподносит эти события как результат провокаций, спровоцированных армянами, пытаясь скрыть масштабные преступления предшествовавших 20 января дней, оставшиеся не только в памяти армян, едва спасшихся от погромов и их потомков за пределами Армянской ССР, но и в зафиксированных и документальных материалах международной прессы.

Власти Азербайджана не только искажают суть “Черного января”, но и предают молчанию и забвению историю трех погромов столицы, пытаясь скрыть факты и последствия резни и политики этнических чисток и лишения Родины армян Азербайджана в 1905, 1918 и в 1990 годах.

Погромы в Баку 1990 года стали продолжением политики этнических чисток в отношении населения Нахиджевана в советские годы и деармянизации и других армянонаселенных районов Республики Арцах (Нагорный Карабах) и предыдущих погромов 1905 и 1918 годов, и следствием того, что до сих пор совершенным преступлениям не дана надлежащая правовая оценка. Их безнаказанность привела к политике армянофобии, проводимой Азербайджаном на государственном уровне. Ее жертвами продолжают становиться не только армяне Азербайджана и население Нагорно-Карабахской республики, но и все армяне, независимо от их места жительства.

Активная фаза проявления армянофобии в азербайджанском обществе была зафиксирована в в апреле 2016 года, во время широкомасштабного нападения Азербайджана на Арцах, которое сопровождалось жестокими убийствами гражданских и военных лиц, обезглавливаниями, пытками плененных военнослужащих и рядом других случаев военных преступлений”.