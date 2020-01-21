Уголок книгообмена: Национальная библиотека повышает интерес к чтению

Книголюбы, любители литературы, приходя в Национальную библиотеку Армении, отныне смогут воспользоваться и книгами уголка книгообмена, на полках которого представлены ценные издания - книги на армянском и иностранном языках, литература по изобразительному искусству, библиографические издания и т. д.

Как передает Арменпресс, уголок книгообмена был открыт 21 января на первом этаже административного здания Национальной библиотеки Армении.

Любая из книг, представленных здесь, может оказаться в библиотеке читателя, если вместо нее он предложит другую, которой нет в Национальной библиотеке, или же есть в одном экземпляре.

“В нашей библиотеке действует отдел книгообмена, в хранилищах которого есть десятки тысяч книг. Они портятся, пропадают. Многие из этих книг мы раздали областным библиотекам. Для того, чтобы спасти их, мы решили создать этот уголок. Читатели могут прийти, предложить нашей библиотеке книги, которых у нас мало или вообще нет, и выбрать отсюда свою книгу”, - отметил директор библиотеки Грачья Сарибекян.

Он подчеркнул, что в уголке будет реализовано множество интересных инициатив. Уголок будет задействован и в день дарения книг 19 февраля.

Сарибекян сообщил, что этим могут воспользоваться все заинтересованные.

Сотрудница библиотеки Люсинэ Согомонян, которая будет работать в уголке книгообмена, сказала, что он уже заинтересовал многих людей.