Подарок президента Палестины Армянскому патриарху Иерусалима

Армянский патриарх Иерусалима архиепископ Нурхан Манукян в связи с праздником Богоявления получил подарок от президента Палестины Махмуда Аббаса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил архимандрит Корюн Багдасарян.

Президент Палестины 18 января принял Армянского патриарха Иерусалима и подарил ему картину храма Воскресения, инкрустированную драгоценными камнями.