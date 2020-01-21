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Подарок президента Палестины Армянскому патриарху Иерусалима

Подарок президента Палестины Армянскому патриарху Иерусалима

Армянский патриарх Иерусалима архиепископ Нурхан Манукян в связи с праздником Богоявления получил подарок от президента Палестины Махмуда Аббаса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил архимандрит Корюн Багдасарян.

Президент Палестины  18 января принял Армянского патриарха Иерусалима и подарил ему картину храма Воскресения, инкрустированную драгоценными камнями.




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