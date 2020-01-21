Школьники, вернувшиеся с международной олимпиады с 18 медалями, готовятся к новым достижениям

Восемнадцать медалей на международной олимпиаде! Воспитанники физико-математической школы им. А. Шагиняна и гимназии “Квант” на днях с серьезными результатами вернулись с 16-ой Международной Жаутыковской олимпиады, проводимой в Алматы в Казахстане. Они, с гордостью представляя завоеванные медали, не перестают рассказывать о своих достигнутых успехах.

На пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс преподаватель математики физико-математической школы им. А. Шагиняна, руководитель команды Армении на международной олимпиаде Сурен Григорян отметил, что на этот раз на Олимпиаде Армения была представлена 26 учениками.

“Физико-математическая школа была представлена 16 учениками, а гимназия “Квант” – 10. По общему счету ребята удостоились 18 медалей, что является очень важным результатом. Наша школа с международных олимпиад никогда не возвращалась с пустыми руками. С 2005 года по сегодняшний день у нас 7 золотых, 36 серебряных медалей. На этот раз наша школа в командной борьбе среди представленных государств была 4-й”, - сказал Сурен Григорян.

В олимпиаде приняли участие учащиеся из16 стран - постсоветских и европейских государств.

Учитель физики гимназии “Квант” Эдгар Варданян отметил, что олимпиада была организована по трем предметам: “Математика”, “Физика” и “Информатика”.

“Конкурс по отдельным предметам состоял из двух этапов. Большинство наших учеников сумели решить значительную часть задач и удостоиться медалей. По сравнению со странами региона мы на передовых позициях”, - сказал Эдгар Варданян.

Ученик 11-го класса гимназии “Квант” Александр Абелян на этот раз вернулся с золотой медалью. К подготовке к олимпиаде он подошел со всей ответственностью. Последовательная работа, поддержка учителей дали желаемый результат.

“Я с 7-го класса учусь в этой гимназии. Мой интерес к математике и информатике был уже с тех пор. Я вошел в состав группы информатики, и сейчас принимаю участие в международных олимпиадах. Во второй день конкурса я написал работу не очень удачно, был недоволен собой, но потом очень быстро собрался, и вот результат, вы его видите”, - сказал Александр.

Ученица 11-го класса гимназии “Квант” Лоретта Арзуманян вернулась с серебряной медалью.

“После включения в олимпийскую группу я готовилась к олимпиадам. Вначале мои результаты были не очень хорошими, но потом я начала улучшать их.

Ученица 11-го класса физико-математической школы Элен Петикян пополнила список бронзовых призеров команды. Она участвовала во многих олимпиадах, но не добивалась больших успехов. На этот раз у нее - долгожданная медаль.

“Это результат долгой, продолжительной работы, который меня очень воодушевляет. Участие в олимпиадах дает уверенность в себе, опыт, навыки для дальнейшего продолжения образования в ведущих вузах других стран. В любом случае, где бы я ни продолжила свое образование, все равно вернусь в Армению”, - сказала Элен Петикян.

Руководители команды заметили, что с каждым годом увеличивается число девочек – участниц. Интерес девушек возрастает, тем более, что результаты не заставляют себя ждать.

16-я Международная Жаутыковская олимпиада, состоявшаяся в Алматы, прошла с 8 по 14 января 2020 года. В ближайшее время наши ученики примут участие и в других международных олимпиадах. Они намерены возвращаться с новыми достижениями и успехами.