Уэс Андерсон опять собрал звездный состав для своего нового фильма

Американский режиссер Уэс Андерсон собрал звездный состав для своего десятого фильма "Французский диспетчер". Как передает Арменпресс, об этом сообщает Independent.

Помимо Билла Мюррея и Оуэна Уилсона, которые часто играют у режиссера "Отеля "Гранд Будапешт", в ленте можно будет увидеть Матье Амальрика, Боба Балабана, Эдриана Броуди, Тимоти Шаламе, Уиллем Дефо, Сесиль де Франс, Бенисио дель Торо, Руперта Френда, Лину Кудри, Алекса Лоутера, Венсана Лакоста, Венсана Макена, Фрэнсис МакДорманд, Элизабет Мосс, Сиршу Ронан, Джейсона Шварцмана, Леа Сейду, Лоис Смит, Тильду Суинтон, Кристофа Вальца и Кейт Уинслет.

"Французского диспетчера" называют "любовным письмом журналистам из редакции американской газеты в Париже 20-го века". Известно также, что фильм не будет мюзиклом.

Основных сюжетных линии в ленте – три, а ее продолжительность — чуть меньше двух часов. Съемки проходили во Франции.

Ожидается, что картина выйдет в мае и будет показана на Каннском кинофестивале.