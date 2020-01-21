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В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение

В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение

Первое полностью женское воинское подразделение появилось в вооруженных силах Саудовской Аравии. Как передает Арменпресс, об этом сообщила саудовская газета Arab News.

По информации газеты, "начальник штаба вооруженных сил Саудовской Аравии генерал Файяд ар-Рувайли дал старт первому женскому воинскому подразделению в саудовской армии".

В октябре 2019 года власти Саудовской Аравии разрешили женщинам вступать в ряды вооруженных сил в качестве младших капралов, капралов, сержантов и штабных сержантов сухопутных войск, военно-воздушных сил, ВМС, сил ПВО, медицинской службы и ракетных войск стратегического назначения.

С того момента, как в королевстве наследным принцем стал сын короля Мухаммед бен Сальман Саудовская Аравия стала стремительно меняться, в первую очередь, это коснулось роли женщин в обществе. Женщинам разрешили водить машину, посещать стадионы для просмотра спортивных матчей, служить в армии и полиции.

 

 

 




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