При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

Среди погибших при пожаре в поселке Причулымский Томской области, по предварительным данным, десять граждан Узбекистана и одна гражданка России. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.

Собеседник агентства пояснил, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин прибыл на место ЧП в Асиновском районе.

"По данным оперативников, сгоревшее деревянное строение на территории предприятия лесопиления, арендованной ООО "Грин Вуд", не было предназначено для проживания людей. По предварительным данным, из 11 погибших десять граждан Узбекистана, имеющих патенты на работу в России, и одна гражданка РФ", - сказал представитель властей региона.

Причиной могло стать короткое замыкание, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

загореться мог обогреватель.