Будет снижен возрастной порог для занятия должности советника

Национальное собрание РА приняло во втором чтении и полностью проект закона о снижении установленного законом возрастного порога для занятия должности советника. Как передает Арменпресс, автор законопроекта О внесении изменения в Закон “Об общественной службе” -депутат от фракции “Мой шаг” Вагаршак Акопян.

Депутат предлагает заменить установленный законом возраст для занятия должности советника 30 лет на 25, а 5-летний трудовой стаж, предусмотренный для должности советника, - на 3 года.

Законопроект был принят 112 голосами “за” и 5 воздержавшимися.