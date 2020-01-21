The Sun: принц Гарри отправился в Канаду для воссоединения с супругой Меган Маркл и сыном

Британский принц Гарри вечером в понедельник покинул Великобританию и отправился в Канаду, где в настоящее время находятся его супруга Меган Маркл с их общим сыном, восьмимесячным Арчи, после того, как пара объявила об отказе от исполнения большей части своих церемониальных обязанностей. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The Sun.

Издание отмечает, что принц Гарри сел на вечерний рейс в Канаду после того, как принял участие в Британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне, где встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга через свой Instagram заявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость, а также жить на два дома - в Канаде и в Великобритании.