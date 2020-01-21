СМИ: в Ухане создали штаб-квартиру по борьбе с пневмонией нового типа

Штаб-квартира по борьбе с пневмонией нового типа создана в городе Ухань, где продолжается распространение заболевания. Как сообщает во вторник из этого города агентство "Синьхуа", штаб-квартиру возглавил мэр Уханя Чжоу Сяньван.

В подчинении нового органа находятся восемь групп, которые занимаются экстренным реагированием на новые случаи заболевания, лечением заболевших, общим эпидемическим контролем, вопросами своевременной эвакуации и изоляции инфицированных, передает Арменпресс.

Особое внимание обращается на средства защиты самого медицинского персонала с учетом того, что к настоящему времени уже заболели пятнадцать медицинских работников, еще один находится под подозрением.

В Ухане созданы девять специальных госпиталей, 61 уханьская клиника уполномочена вести прием пациентов с подозрением на заболевание.

Закрыты городские рынки, которые, возможно, имели отношение к распространению опасного вируса. Усилен контроль над животными и птицами в городе и его окрестностях. В аэропортах, на железнодорожных станциях и речном транспорте установлена аппаратура для выявления пассажиров с повышенной температурой.

В понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку. Пока, по данным китайских экспертов, более 95% случаев заражения имеют отношение к городу Ухань.

На текущий момент в стране зафиксировано 224 случая заболевания новым типом пневмонии: в городе Ухань, а также в Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун на юге КНР. Скончались четверо заболевших.