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Арменофобия в Азербайджане приняла угрожающий характер — ЗПЧ

Арменофобия в Азербайджане приняла угрожающий характер — ЗПЧ

Омбудсмен Армении АрманТатоян считает арменофобию в Азербайджане частью государственной политики.

Как  передает Арменпресс,АрманТатоян заявил об этом на совместном специальном заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным собранием Республики Армения и Национальным собранием Республики Арцах, организованном 18 января в Национальном Собрании Республики Армения и посвященном 30-летию бакинских погромов.

«Это повод зафиксировать жестокие преступления на этнической почве, которые сопровождались убийствами, пытками и другими злодеяниями. Факты показывают, что все эти действия были совершены с особой жестокостью, были основаны на этнической принадлежности, национальности,  на ненависти,  и они носили  организованный характер. Арменофобия с тех пор не только не уменьшилась, но и стала более тревожащей и угрожающей, превратившись в ненависть, поддерживаемую государством, высшим руководством страны, и стала частью государственной политики», - сказал Татоян.

Омбудсмен отметил, что эта ненависть направлена против каждого армянина  и всего армянства.

«Все, что связано с армянством, сопровождается ненавистью. В Будапеште в 2004 году был жестоко, во сне злодейски зарублен топором армянский офицер ГургенМаргарян. Это стало для высшего  руководства Азербайджана очередной  возможностью  использовать это преступление для разжигания ненависти и арменофобии», - сказал он.

АрманТатоян также напомнил о зверствах, совершенных азербайджанскими военными во время Апрельской войны, развязанной Азербайджаном в 2016 году.

 

 




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