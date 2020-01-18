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Пожар в Доме печати — пострадавших нет

Пожар в Доме печати — пострадавших нет

Пострадавших  при пожаре в Доме  печати  на проспекте Аршакуняц в Ереване не было.

Как  передает Арменпресс, об этом сказала директор Службы скорой помощи Тагуи Степанян.

«Пострадавших не было, никого не  было необходимости  доставлять в медицинское учреждение, однако  наши врачи с первых же минут были на месте», - сказалаТагуи Степанян.

Врачи, работающие  на месте происшествия, сказали корреспонденту Арменпресс, что необходимости в помощи не было даже на месте происшествия.

Находящиеся в  здании  были эвакуированы,  на площадке работают четыре пожарно-спасательного отряда Управления  Министерства по чрезвычайным ситуациям Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также оперативная группа пожарно-спасательной команды.

Ранее 18-го января  в 11:47 часов   в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что на первом этаже в  Доме  печати на ул. Аршакуняц  в  Ереване  вспыхнул пожар,   необходима  помощь спасателей. По вызову  категории БИС-1 на место выехали 4  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда и оперативная группа  Национального центра  кризисного управления Ереванского управления Спасательной  службы  МЧС РА.

На месте  работают и медики скорой  медпомощи.




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БелТА

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