Пожар в Доме печати — пострадавших нет

Пострадавших при пожаре в Доме печати на проспекте Аршакуняц в Ереване не было.

Как передает Арменпресс, об этом сказала директор Службы скорой помощи Тагуи Степанян.

«Пострадавших не было, никого не было необходимости доставлять в медицинское учреждение, однако наши врачи с первых же минут были на месте», - сказалаТагуи Степанян.

Врачи, работающие на месте происшествия, сказали корреспонденту Арменпресс, что необходимости в помощи не было даже на месте происшествия.

Находящиеся в здании были эвакуированы, на площадке работают четыре пожарно-спасательного отряда Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также оперативная группа пожарно-спасательной команды.

Ранее 18-го января в 11:47 часов в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что на первом этаже в Доме печати на ул. Аршакуняц в Ереване вспыхнул пожар, необходима помощь спасателей. По вызову категории БИС-1 на место выехали 4 боевых расчета пожарно-спасательного отряда и оперативная группа Национального центра кризисного управления Ереванского управления Спасательной службы МЧС РА.

На месте работают и медики скорой медпомощи.