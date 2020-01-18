В Армении зарегистрировано землетрясение — МЧС сообщает подробности

Сейсмическая сеть Министерства по чрезвычайным ситуациям РА 18 января, 08:20 по местному времени (04:20 по Гринвичу) зарегистрировала землетрясение с координатами 40''93''с.ш. и 44''03''в. д. в 19 км к югу от села Ашоцк. Очаг глубиной 10 км, толчки силой 2,4 балла.

Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщает, что сила толчков в эпицентре составила 3 балла. Землетрясение ощущалось в городе Гюмри и селе ДзорашенШиракской области.

Согласно другому сообщению МЧС, 18 января в 05:28 по местному времени (01:28 по Гринвичу) сейсмическая сеть МЧС зафиксировала толчки с координатами 40''95''с.ш. и 43'' 99'' в. д. в 10 км к юго-востоку от села Ашоцк, глубиной 10 км, магнитудой 3,6.

Сила толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.

Землетрясение ощущалось в городе Спитак, в Лорийскойобласти, в поселках Артагюх (Галтахчи) и Ширакамут, в городе Гюмри, в Ширакскойобласти, а также в селах Джаджур и Ашоцк.