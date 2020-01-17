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Мэр Еревана принял главу делегации Европейского Союза в Республике Армения

Мэр Еревана принял главу делегации Европейского Союза в Республике Армения

Мэр Еревана Айк Марутян принял главу делегации Европейского Союза в Республике Армения посла Андреа Викторин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата мэрии Еревана, Айк Марутян поздравил гостя с началом дипломатической миссии в Армении и выразил убеждение, что совместной работой с офисом делегации ЕС будут расширены рамки сотрудничества.

При финансовой и консультативной поддержке Европейского Союза в Ереване реализуется ряд проектов, в частности, в области развития альтернативной энергетики, управления отходами, общественного транспорта, модернизации метро, а также управления водными ресурсами и т.д.

В свою очередь посол Андреа Викторина отметила, что делегация ЕС готова углублять и расширять границы сотрудничества.




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БелТА

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