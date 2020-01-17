Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов в течение двух недель выявить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее, мы с вами получили информацию - кто вел записи ... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - подчеркнул Зеленский. Кроме того, президент потребовал в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.

Утром в пятницу премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов правительства и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому он написал заявление об отставке и передал его президенту.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук в фейсбуке. "В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве.

Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - подчеркнул политик. Ранее ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Аудиозапись была изначально опубликована на созданном 15 января YouTube-канале "Как обмануть президента". На момент публикации новости аудиозапись стала недоступна, а сам аккаунт на видеохостинге удален. Пресс-служба кабинета министров позднее сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенной аудиозаписи.