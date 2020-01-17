Президент Республики Армения в Абу-Даби посетил атомную электростанцию “Барака”

В рамках рабочего визита в Объединённые Арабские Эмираты президент Республики Армения Армен Саркисян в Абу-Даби посетил атомную электростанцию “Барака”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, ОАЭ - единственная страна в Персидском заливе, которая построила крупную атомную электростанцию. Станция основана на корейских технологиях и наряду с солнечной и ветровой энергией внесет большой вклад во всю корзину производства электроэнергии в стране.

Президент Саркисян осмотрел станцию и ознакомился с ее деятельностью. Было сообщено, что при проектировании АЭС большое внимание было уделено соблюдению правил безопасности. Президент Армении побеседовал с руководителями соответствующих государственных структур о сотрудничестве в области атомной энергетики. Отметив наличие атомной электростанции в Республике Армения, президент Саркисян сказал, что наша страна имеет многолетний научный и инженерный опыт как в управлении и обслуживании атомной электростанции, так и ее безопасности.

Собеседники подчеркнули важность стабильного и долгосрочного сотрудничества двух стран в области атомной энергетики. «Думаю, что в результате наших сегодняшних встреч сотрудничество между Республикой Армения и Объединенными Арабскими Эмиратами будет углубляться в области энергетики и откроет новые возможности, - сказал президент Саркисян. - Как вы знаете, в результате процесса, начатого год назад, компания «Масдар» подписала контракт с правительством и Фондом государственных интересов Армении на строительство в Армении солнечной электростанции мощностью 400 МВт. Мой визит в Центр ядерной энергетики ОАЭ не является самоцелью. Поскольку атомная энергетика Армении, то есть атомная электростанция, существует сегодня и будет продолжать работать эффективно завтра, любой вопрос, связанный с атомной электростанцией, особенно, вопросы безопасности, стабильности и управления, представляет интерес».

По словам президента Саркисяна, в целом Республика Армения и Объединенные Арабские Эмираты имеют общие интересы в вопросах, связанных со стабильностью, безопасностью и ядерным регулированием АЭС. «Я думаю, что нашим ученым, специалистам, инженерам есть, что сказать, и у них есть некоторые знания, которые они могут передать своим коллегам, и наоборот, потому что атомная электростанция, отвечающая самым высоким международным стандартам в ОАЭ, является интересным объектом», - сказал президент Саркисян.

Встреча президента Армении с представителями Объединенных Арабских Эмиратов проходила в профессиональной сфере. Собеседники президента Саркисяна высоко оценили его знания и познания в области ядерной энергетики. Как известно, Армен Саркисян ранее был председателем Совета по глобальной энергетической безопасности Всемирного экономического форума в Давосе, сопредседателем Комиссии Инициативы по евроатлантической безопасности (председателем по энергетической безопасности).

В ходе беседы президент Саркисян также подчеркнул важность расширения сотрудничества Армянской АЭС с мировыми ядерными центрами. «Армения - страна с ядерной энергией и пониманием ядерной энергии, и она должна оставаться таковой в течение многих лет, поскольку мы все ожидаем, что, возможно, через пять, десять, пятнадцать, двадцать лет начнется эпоха новых типов тепловых электростанций, которые будут гораздо более эффективными и безопасными. Я считаю, что Армения должна оставаться одним из мировых центров с точки зрения науки, инженерных знаний», - подчеркнул он.