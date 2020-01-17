Тело Георгия Кутояна увезли с места происшествия на машине скорой помощи

Тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна увезли с места происшествия на машине скорой помощи. Об этом собщает корр. Арменпресс.

Фото: Татев Дурян

17 января в одной из квартир на улице Паруйра Севака в Ереване было обнаружено тело бывшего директора СНБ Георгия Кутояна с огнестрельным ранением. По поручению председателя СК РА Айка Григоряна на место происшествия выехали заместитель председателя СК РА, начальник главного управления по расследованию особо важных дел СК РА Артур Меликян, заместитель начальника главного управления по расследованию особо важных дел В. Месропян.

Георгий Кутоян родился 30 сентября 1981 года в Ереване. В 2011 г. указом президента Армении он был назначен помощником президента Армении. С 2011 по 2014 гг. Георгий Кутоян занимал должность председателя Комиссии по мониторингу реализации Антикоррупционной стратегии при Совете по борьбе с коррупцией. В 2016 – 2018 гг. он был директором Службы национальной безопасности.