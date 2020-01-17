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Духовный лидер Ирана: в крушении украинского самолета есть неясные моменты

Духовный лидер Ирана: в крушении украинского самолета есть неясные моменты

Продолжение расследования крушения украинского самолета в Иране необходимо, поскольку в этом деле остаются неясные моменты, считает руководитель и духовный лидер исламской республики Али Хаменеи. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В инциденте с самолетом есть неясные моменты, которые нужно расследовать, и [необходимо] предотвратить подобные случаи в будущем", - сказал он. Речь Хаменеи транслировало государственное телевидение.

Он добавил, что "гибель иранцев и представителей других стран - очень горький инцидент". "Катастрофа самолета стала событием, которое буквально сожгло мое сердце", - отметил духовный лидер.

 

 




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БелТА

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