Температурный рекорд почти вековой давности зафиксирован в Москве второй день подряд

Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 13:00 пятницы достигла плюс 4,3 градуса, что стало рекордным значением за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Температура воздуха в Москве поднялась до 4,3 градуса тепла, что на 0,1 градуса больше прежнего рекордного значения, зафиксированного 17 января 1925 года", - сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

Ранее сообщалось, что в четверг температура поднялась до плюс 3,2 градуса, что на 0,1 градуса выше прежнего рекордного значения дня, установленного также в 1925 году.

По данным синоптиков, с начала января средняя температура воздуха в Москве на 8,9 градуса превышает климатическую норму, а с начала календарной зимы - на 7,5 градусов.