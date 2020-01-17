Китайские туристы, ищущие новые открытия, стали чаще выбирать Армению

В последнее время количество туристов из Китая в Армению значительно увеличилось. Согласно статистике, количество туристов, прибывающих из Китая в Армению в 2018 году, увеличилось на 59,9% по сравнению с 2017 годом. Динамика роста также присутствует в 2019 году. Если в январе-октябре 2018 Армению посетили 8 тысяч 430 граждан Китая, то в 2019 году - около 14 тысяч 500. В этом играет свою роль государственная политика, активная работа частного сектора.

Сона Саакян, директор-основатель туристической компании Sotu Travel, много лет работает в сфере туризма, работает в направлении Китая. Впечатления положительные, результаты обнадеживающие. Сона Саакян сказала нам, что в этом направлении есть огромный неиспользованный потенциал, а это значит, что нам нужно активно работать.

Сона Саакян переехала в Армению в 2015 году из России. До этого она жила в Иркутске. Поскольку там широко используется китайский, то она также выучила его. «Несколько лет назад я навещала своих родственников в Армении. В то время я познакомилась с директором Института Конфуция в Армении Гором Саргсяном. Появилась возможность, и я посетила институт, познакомилась с преподавательским составом, и они посоветовали мне обратиться в посольство Китая в Армении, потому что последний искал помощника консула. Успех мне улыбнулся, и после собеседования я получила работу», - говорит Сона Саакян.

«Посольство дало мне хорошую возможность набраться опыта. Мне понравилось работать с делегациями. Организационный процесс, составление планов для них, встречи с ними, сопровождение их, я делала все это с большим удовольствием. Я решила создать туристическую компанию, работающую в китайском направлении. Я подумала: у меня есть навыки общения, нет проблем с китайским языком, так почему бы и нет, можно работать в этом направлении. И сейчас моя туристическая компания активно работает», - сказала Сона Саакян. Она вспоминает свою работу с первой группой из Китая в качестве представителя туристического агентства. Это была фотосессия. Они были профессиональными фотографами. Как вспоминает Сона, при посещении Армении они принесли с собой больше оборудования, чем своих личных вещей. Они пробыли в Армении шесть дней, посетили ряд исторических и культурных объектов и познали страну благодаря специалистам туристической компании.

Сона отметила, что они делают последовательную работу, чтобы как можно больше китайцев узнали об Армении. Во-первых, они обязательно участвуют в туристических выставках в Китае, а затем индивидуально работают с туристическими компаниями. Представитель National Geographic также прибыл в Армению, после чего в журнале пять страниц было предоставлено Армении.



«Для меня это не просто деловая инициатива. Я во всем этом вижу любовь, работу, патриотизм. Я думаю, что если смотреть на это только с коммерческой точки зрения, то рано или поздно будет провал», - сказала она.

Туристическую компанию воодушевляет то, что наблюдается активность туристов из Китая в Армению. Это невооруженным глазом видно на улицах Еревана. По словам Соны, из Китая в Армению приезжают в основном люди в возрасте. Китайцы, которые много путешествовали, побывали в десятках стран и теперь ищут новое. Сона заметила, что в их памяти до сих пор хранится Советский Союз, и теперь, имея возможность, они хотят посетить страны бывшего Советского Союза. Туристы из Китая в основном приезжают с региональным визитом. За один визит они посещают Азербайджан, Грузию и Армению.

«Китайцы воспринимают Армению как родину Ноя. Возможно, они мало что знают об Армении, но когда вы говорите о родине Ноя, они сразу же говорят об Армении. Мы возим китайских туристов во все известные, красочные места Армении. Туры включают в себя Эчмиадзин и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Скажу, что они любят фотографироваться, мы стараемся делать все возможное, чтобы туры были интересными », - сказала Сона Саакян.





Сона заметила, что китайцам нравится армянская кухня. Поскольку они прибывают с региональным визитом и, перед тем, как приехать в Армению, они успевают побывать в соседних странах, то после того, как там попробовали мясные блюда, то в Ереване хотят попробовать что-нибудь другое. Они любят армянский лаваш, супы, овощи, жареную зелень и, конечно, шашлык из свинины.

Говоря о предстоящих мероприятиях, Сона Саакян отметила, что они стремятся привлечь как можно больше туристов из Китая, тем более что у них большой неиспользованный потенциал. Сона Саакян считает инициативу отмены визового режима очень важной, но отмечает, что отсутствие прямых рейсов затрудняет работу.

«Конечно, хорошо, что мы работаем над тем, чтобы привлечь больше туристов из Китая в государственный, частный сектор, но возникает вопрос, насколько мы к этому готовы? Я думаю, что параллельно мы должны подумать о подготовке путеводителей. Сегодня существует острая нехватка китайскоязычных гидов. Китайские туристы говорят только на своем родном языке, поэтому здесь необходимо увеличить количество гидов, говорящих на китайском языке, и требуется высокий уровень знаний », - сказала Сона Саакян. Она отметила, что замечается в Армению приток молодежи, которая училась в Китае и вернулась в Армению. Они попытаются работать с ними, чтобы заполнить этот пробел.

Анна Гзирян

Интервью было опубликовано в специальных вкладышах газет “Айастани Анрапетутюн” и “Республика Армения” на армянском и русском языках под названием “Китай глазами армян”.