Особое мероприятие в Арагацотнской области: подвергнуты приводу лица из криминального мира

В контексте борьбы с нравами, порождающими преступления, служащие главного управления уголовной полиции, областного управления Арагацотна и подчиненных подразделений 16 января в Арагацотнской области провели специальное мероприятие. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

На основании оперативной информации, согласно разным подозрениям, в отделения полиции Аштарака, Талина, Апарана и Арагаца были подвергнуты приводу, лица с криминальной субкультурой.

Были проведены личные обыски и осмотры машин. В результате обнаружены огнестрельное оружие, ножи, дубинки, массы, похожие на наркотические средства и др. Они были изъяты. Назначены экспертизы.

В ходе специального мероприятия был зафиксирован случай добровольной сдачи незаконно хранящегося пистолета, боеприпасов, патронов различного калибра.

Мероприятия полиции, направленные на обеспечение общественной безопасности, проводятся ежедневно. Лица, с криминальной субкультурой, ради общественной безопасности всегда будут в оперативном поле зрения полиции.