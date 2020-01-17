Премьер Грузии уходит в отставку?

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, отвечая на вопрос о его возможной отставке, посоветовал журналистам не торопить события.

В последнее время грузинские СМИ активно обсуждают возможную отставку Гахария, который занимает пост премьера с сентября 2019 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Вы так настойчиво спрашиваете, разве хотите, чтобы я вас заспойлерил? Дождитесь финальной серии", - сказал Гахария журналистам.

По распространенной информации, среди кандидатов на пост премьера рассматриваются министр образования и науки Михаил Чхенкели и председатель парламента Арчил Талаквадзе. В оппозиции также не исключают, что место Гахария может занять основатель и ныне председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили, который ранее уже возглавлял правительство.





