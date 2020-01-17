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ЕС поддерживает усилия по судебным реформам

ЕС поддерживает усилия по судебным реформам

Армения прилагает усилия в направлении реформ судебной системы, и ЕС поддерживает эти усилия.

 Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 17 января сказала руководитель делегации ЕС, чрезвычайный и полномочный посол ЕС в Армении Андреа Викторин.

Коснувшись ситуации вокруг Конституционного суда и уголовного дела, возбужденного в отношении председателя КС Грайра Товмасяна, посол ЕС отметила, что Евросоюз, как и другие международные структуры, внимательно следит за развитиями, однако они не будут комментировать конкретные дела, находящиеся в процессе.

“Я бы очень удивилась, если бы по конкретному уголовному делу было бы вмешательство, однако мы видим, что в направлении реформ судебной системы прилагаются все усилия, и мы поддерживаем эти усилия”, - сказала Андреа Викторин.

Посол ЕС отметила, что проработала в Армении более 10 лет, также имела возможность работать и с первым Защитником прав человека.

“Мне остается лишь подчеркнуть, что сейчас я вижу, что в направлении улучшения защиты прав человека предпринимаются серьезные усилия по предотвращению пыток и запрещенного обращения, и в этом направлении есть сотрудничество и с международными структурами”, - заключила Андреа Викторин.




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