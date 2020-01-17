Названы самые популярные пароли в 2019 году

Самые популярные в мире пароли 2019 году, как и в 2018 году, состояли из самых простых сочетаний клавиш на клавиатуре: "123456" и "qwerty", а также их комбинаций (к примеру, "1q2w3e"). Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности DeviceLock.

Отмечается, что в топ-10 также попали пароли "password" и "111111".

Исследование проводится в третий раз. В него вошли около 5 млрд уникальных пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ из-за массовых утечек персональных данных,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отметил технический директор исследовательской компании DeviceLock Ашот Оганесян, главная опасность заключается в том, что с помощью распространенных паролей злоумышленники могут без проблем взламывать чужую электронную почту, а это, в свою очередь, может позволить мошенникам получить доступ к онлайн-банку или заказывать товары в интернет-магазине за чужой счет.