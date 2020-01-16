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Давид Маноян перешел в “Ширак”

Давид Маноян перешел в “Ширак”

В гюмрийском футбольном клубе “Ширак” новое приобретение в ходе зимнего трансферного окна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба клуба. Маноян выступал в ряде зарубежных клубов: “Кармиотиос” (Кипр), “Неа Саламина” (Кипр), “Сандеция” (Польша) и “Работнички” (Македония). Его предыдущим клубом был Ереванский “Ноа”.

Полузащитник провел 26 матчей в составе национальной сборной Армении.

Контракт с игроком подписан на срок до конца этого сезона.




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БелТА

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