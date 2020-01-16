Роухани: Иран обогащает уран в больших объемах, чем до заключения ядерной сделки

Иран в настоящее время обогащает уран в больших объемах, чем до заключения ядерной сделки в 2015 году. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг президент республики Хасан Роухани.

"Сегодня мы ежедневно обогащаем урана больше, чем до заключения ядерной сделки", - цитирует Роухани агентство ILNA.

По словам президента, "Тегеран поступил правильно, что не вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)". "Если бы Иран вышел, то против нас вернули бы санкции ООН и тем самым мы бы облегчили задачу президенту США Дональду Трампу", - отмел Роухани.