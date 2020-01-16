В центре Барбикан Лондона Вторая симфония Джона Тер-Тадевосяна была принята бурными аплодисментами

В рамках европейского турне Государственный симфонический оркестр Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижера Сергея Смбатяна 14 января выступил в Лондонском центре “Барбикан”. Вторая симфония Джона Тер-Тадевосяна требовательным английским зрителем была принята бурными аплодисментами. В центре “Барбикан” с Государственным симфоническим оркестром Армении выступил также и скрипач, лауреат премии “Грэмми” Максим Венгеров.

Лондонский “Барбикан” центр - самый крупный в Европе центр исполнительского искусства. Здесь даются концерты классической и современной музыки, театральные представления, проходят различные выставки.

17 января, Государственный симфонический оркестр Армении выступит в другом престижном концертном зале Европы - Венском Мюзикверейне.

Европейский концертный тур Государственного симфонического оркестра Армении получил большой отклик и в зарубежных СМИ. Рецензии на выступления можно прочитать в “Classic FM”, в “The Strad в Rhinegold”, в “International Arts Manager”.