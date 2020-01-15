Новая команда правительства РФ обязана быть смелой: Дмитрий Киселев

Генеральный директор МИА "Россия сегодня", журналист Дмитрий Киселев в своей статье на сайте “РИА Новости” прокомментировал отставку российского правительства. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Киселев отметил:

“В России будет новое правительство. Драмы нет. Это и есть обновление власти. Президент обозначил новые задачи. Под них ему нужна новая команда.

Уходящему правительству был дан шанс после послания прошлого года, когда экономический рост выше среднемировых показателей Путин определил как условие выживания России. При этом президент предупредил, что времени на раскачку нет. Речь шла о минимум трехпроцентном росте. По итогам года у нас один процент с десятыми, на последующие два года правительство прогнозирует один процент с десятыми. При этих темпах разрыв в отставании как с Америкой, так и с Азией у нас увеличивается. Такой "рост" рано или поздно не сможет обслуживать взятый размах во внешней политике, не сможет гарантировать исполнение объявленных социальных обязательств, да и на безопасности страны тоже скажется не лучшим образом. Путин все это подробно объяснял в прошлом послании-2019. Послание-2020 неизбежно предполагает новую команду”.