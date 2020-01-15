В 2019 г. были утверждены 483 субвенционные заявки на общую сумму в 23,76 млрд драмов

Под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна 15 января состоялось первое в этом году заседание Межведомственной комиссии по оценке субвенционных заявок, направленных на развитие экономической и социальной инфраструктуры общин Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе совещания был обсужден ход реализации утвержденных по итогам проведенных в 2019 году восьми заседаний комиссии программ и были намечены предстоящие работы.

Из представленных в прошлом году общинами 518 программных заявок были утверждены 483 на общую сумму в 23,76 млрд драмов. При этом, размер софинансирования из государственного бюджета Армении по линии утвержденных программ составил 12,95 млрд драмов.

Ряд программ не завершены в 2019 году, и реализация утвержденных комиссией проектов продолжится в текущем году.

Были обсуждены также вопросы улучшения эффективности нацеленных на развитие общин субвенционных программ. Вице-премьер подчеркнул, что посредством субвенционных программ в общинах необходимо также создать стимулирующие механизмы, чтобы при формировании новых инфраструктур применялись эффективные и современные решения.