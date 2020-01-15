Итоговая пресс-конференция главы МИД Республики Арцах Масиса Маиляна

15 января состоялась пресс-конференция министра иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масиса Маиляна по итогам деятельности внешнеполитического ведомства за 2019 год.

В ходе пресс-конференции Масис Маилян представил работу, проделанную во внешнеполитической сфере в течение отчетного периода, направленную на международное признание независимости Арцаха, мирное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, обеспечение благоприятных внешних условий для безопасного развития Арцаха, реализацию на международной арене инициатив, отвечающих интересам страны. Министр иностранных дел отметил, что краеугольным камнем внешней политики Арцаха является расширение рамок его международного признания и международного сотрудничества, укрепление взаимодействия и дружественных связей между Арцахом и другими государствами и расширение вовлеченности республики в процесс мирного урегулирования. Он подчеркнул, что на обеспечение успехов в этих процессах были направлены основные усилия внешнеполитического ведомства. Коснувшись реализации поставленных целей, Масис Маилян отметил, что год был достаточно продуктивным, усилия, направленные на укрепление имеющихся международных связей Арцаха, были не только продолжены, были предприняты шаги по расширению географии международного сотрудничества. Так, состоялись рабочие визиты делегации Арцаха в Уругвай, Аргентину, Австралию, США, РФ, Францию и Египет, в рамках которых прошли встречи главы МИД Арцаха с представителями политических, общественных и академических кругов этих государств.

По итогам этих встреч были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества. В рамках визитов состоялись также и традиционные встречи с организациями армянской диаспоры. Министр иностранных дел подчеркнул важность продолжения усилий по расширению рамок децентрализованного сотрудничества Арцаха с административно-территориальными единицами различных стран. В связи с этим Масис Маилян отметил принятие резолюции об установлении дружественных отношений между Степанакертом и австралийским городом Райд, состоявшееся в преддверии рабочего визита делегации Арцаха в Австралию.

В Австралии был создан Круг дружбы с Арцахом, куда вошли депутаты и сенаторы Федерального парламента, министры, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс, спикеры верхней и нижней палат парламента штата, ученые, представители духовенства и деятели культуры.

О продолжении процесса укрепления дружественных отношений свидетельствуют также подписанная в сентябре 2019 года Декларация о дружбе между Гадрутским районом Арцаха и департаментом Изер Франции и Декларация, подписанная главой МИД Арцаха Масисом Маиляном и председателем регионального совета Овернь-Рона-Альпы Франции Лораном Вокье в октябре 2019 года. Глава МИД Арцаха подчеркнул значение состоявшегося в октябре в Степанакерте главного политического события года - Форума друзей Арцаха “Сотрудничество во имя справедливости и мира”, организованного совместно МИД Республики Арцах и АРФД. В форуме приняли участие представители парламентских групп и Кругов дружбы, городов- побратимов, а также административно-территориальных единиц разных стран, признавших независимость Арцаха или сотрудничающих с Арцахом - в целом свыше 150 представителей почти 30 государств. По итогам форума его участники приняли декларацию, в которой призвали международное сообщество предпринять все необходимые шаги с целью устранения препятствий для полноценного участия Арцаха в международном сотрудничестве, направленном на продвижение демократии, а также укрепление мира и стабильности в регионе.

В рамках форума с целью повышения информированности об Арцахе на международной арене, защиты законных интересов его народа, содействия вовлечению Арцаха в международные процессы было принято решение о создании международной сети друзей Арцаха – “ПроАрцах”.

Масис Маилян сообщил, что деятельность МИД Арцаха в международных структурах выходит на новый уровень. В частности, арцахская сторона начала процесс представления национальных докладов о реализации Положений международных конвенций, в первую очередь - в сфере прав человека. Так, впервые Арцах в качестве официального документа распространил в ООН периодический доклад о реализации положений Международного пакта о гражданских и политических правах. Ведется работа над докладом о реализации положений Международного пакта “Об экономических, социальных и культурных правах”. В рамках этого процесса Республика Арцах планирует присоединиться к основополагающим международным конвенциям по правам человека.

Арцах расширяет и свою вовлеченность в процесс обсуждения глобальных проблем и тенденций. Именно в этом контексте необходимо рассматривать присоединение Арцаха к “Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года” ООН, в рамках которой был создан Национальный совет устойчивого развития, подготовлен и представлен в ООН национальный доклад о реализации Целей устойчивого развития.

Глава МИД Арцаха коснулся также и процесса урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, отметив, что процессы, связанные с международным признанием Республики Арцах, расширением ее вовлеченности в международные дела и переговорами по мирному разрешению конфликта идут параллельно. При этом он подчеркнул, что инициативы и успехи, достигнутые по международному признанию Арцаха, позволят не только смягчить бескомпромиссные переговорные позиции Азербайджана, но и повысят уровень безопасности Арцаха и региональной стабильности. Масис Маилян подчеркнул, что для обеспечения реального прогресса в мирном процессе и достижения окончательного урегулирования конфликта необходимо восстановление полноценного трехстороннего формата переговорного процесса с полноправным участием официального Степанакерта.

Министр иностранных дел также отметил, что в 2019 году мирный процесс по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта в основном был направлен на сохранение стабильности в регионе. Можно констатировать, что режим прекращения огня на государственной границе между Арцахом и Азербайджаном в целом сохранялся. Отметив важность исключения перспективы войны и обеспечения стабильности в зоне конфликта, Масис Маилян подчеркнул, что власти Арцаха в периодическом проведении мониторинга режима прекращения огня неизменно оказывали содействие миссии ОБСЕ.

Министр иностранных дел сообщил также, что в течение года между сторонами конфликта был согласован и реализован ряд мер по укреплению доверия, направленных на создание благоприятных условий для продвижения мирного процесса. Масис Маилян подчеркнул значение встречи с Действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком, в ходе которой глава МИД Арцаха представил позицию республики по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта.

При содействии МИД руководителю Арцахского союза армянских беженцев из Азербайджана Сарасару Саряну была предоставлена возможность представить Действующему председателю ОБСЕ положение беженцев в Арцахе. Министр сообщил, что в течение года сопредседатели Минской группы ОБСЕ совершили два визита в Степанакерт, в рамках которых состоялись встречи с президентом, а также с главой МИД и министром обороны Арцаха. Масис Маилян подчеркнул, что в 2019 году исполнилось 25 лет важнейшему документу в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта - Соглашению о полном прекращении огня и военных действий, заключенному Арцахом, Арменией и Азербайджаном, которое позволило перенести разрешение конфликта на дипломатическое поле. В связи с этим по инициативе МИД Республики Арцах 10 мая в Степанакерте была организована конференция с участием политических и общественных деятелей Арцаха, Республики Армения и России. В конференции в качестве почетного гостя участвовал и бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров.

В ходе пресс-конференции Масис Маилян коснулся и высокого уровня сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Арцаха и Армении, что позволяет Степанакерту доводить до сведения коллег в Ереване позицию Арцаха по тем или иным ключевым аспектам общеармянской повестки, а также по вопросам, касающимся мирного процесса. В этом контексте Масис Маилян подчеркнул важность подписания 5 июля Плана консультаций между внешнеполитическими ведомствами Республики Арцах и Республики Армения на 2019 - 2020 годы, что позволяет двум внешнеполитическим ведомствам углублять сотрудничество на институциональном уровне.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что по инициативе МИД был пересмотрен порядок выдачи виз иностранным туристам. Этот шаг, наряду с организацией и проведением в Арцахе общенациональных и международных политических, спортивных и культурных мероприятий, среди которых, в частности, Форум друзей Арцаха, чемпионат Европы Конфедерации независимых футбольных ассоциаций, Панармянские игры, позволил зарегистрировать рекордный рост числа иностранных граждан, посетивших Арцах. По сравнению с предыдущим годом, рост визитов в 2019 г. составил 47%.