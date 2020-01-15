Эксперт представление общественности о фейках считает опасным

В Армении сформировалось очень четкое представление о том, что фейк - плохая вещь, но это не всегда так.

Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 15 января заявил эксперт по информационной безопасности и СМИ Самвел Мартиросян.

“В Армении сформировалось очень четкое представление о том, что фейк - это плохо. Я думаю, это не только неправильное мнение, но и опасное, поскольку оно содержит в себе очевидное требование, чтобы в сети все были открытыми, но, исходя из свободы слова и других обстоятельств, например, пользователь - гражданский активист или человек, имеющий оппозиционные политические взгляды и мнение, и он хочет скрыть свою личность. Так что, осуждение фейковых пользователей приведет к тому, что общество не позволит им открыто говорить’, - отметил Мартиросян.

Касаясь ареста пользователя фейковой страницы “Диана Арутюнян”, эксперт отметил, что общество пытается оценивать фейковых пользователей как предателей нации и т.д. Однако есть поступки, которые, действительно, предосудительны, но не уголовно наказуемы.

Кроме того, когда один фейковый пользователь может что-то расшатать, проблема не в фейковом пользователе, потому что если иглой возможно проколоть самолет и погубить его, значит у самолета есть какие-то проблемы. Конечно, могут возникнуть проблемы: пользователи социальных сетей могут активно и агрессивно влиять на информационное поле, но все равно мы должны исправлять ошибки, а не заниматься охотой на фейки”, - заключил Мартиросян.