Президент Армении принял участие в обсуждении в рамках  «Недели стабильности Абу- Даби»

Находящийся с рабочим визитом в Объединённых Арабских Эмиратах президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках международного форума «Неделя стабильности Абу-Даби» принял участие в обсуждении вопросов стабильности, окружающей среды и возобновляемых источников энергии и участия женщин в них.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, подчеркнув важность подобных обсуждений, Армен Саркисян отметил, что поднятые вопросы касаются будущего и ожидающихся вызовов, тех рисков, с которыми мы столкнемся завтра. «Мы живем в эпоху, когда молодые инновации и стартапы правят миром, - сказал президент. - Эта страна является хорошим примером того, как новые технологии, знания, мудрые решения и лидерство могут дать хорошие для всех результаты».

Говоря о стабильности и посчитав ее важнейшим фактором развития стран, президент Саркисян подчеркнул в этом контексте роль женщин в обеспечении стабильности и создании атмосферы терпимости. Президент Саркисян, отметив уникальную и бесценную роль женщины в семье, подчеркнул их большой вклад в воспитание детей, культуры, сохранении языка, национальных ценностей и традиций. В то же время президент отметил, что у женщин в изменяющемся мире гораздо больше возможностей участвовать и демонстрировать свои качества, участвовать в принятии решений в различных сферах жизни, преуспевать на различных платформах, в том числе в области технологий, политики и бизнеса.