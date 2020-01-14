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Правительство не давало денег на публикацию статьи об Армении в газете “Berner Zeitung”

Правительство не давало денег на публикацию статьи об Армении в газете “Berner Zeitung”

Швейцарская газета “Berner Zeitung” в номере от 7 января опубликовала обширную статью об Армении. В статье под названием “Армения пожинает плоды революции” газета коснулась революции в стране и ее результатов, оценив их положительно.

Как сообщает Арменпресс, в некоторых СМИ появилась информация о том, что статья якобы носила коммерческий характер и стоила 6 млн 900 тыс драмов.

Департамент информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении сообщает, что правительство не заказывало никаких статей для газеты “Berner Zeitung” и из государственного бюджета не было выделено средств на вышеуказанную публикацию.




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